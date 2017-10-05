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Россия выдала Минску учредителя "АвтоХоумКомпани", будет суд

06.10.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении беглого учредителя ООО "АвтоХоумКомпани", сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Россия выдала Минску учредителя "АвтоХоумКомпани", будет суд
© Sputnik / Виктор Толочко
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Масштабное уголовное дело в отношении ряда учредителей ООО "АвтоХоумКомпани" рассматривал суд Минского района и в конце 2016 года огласил приговор. По делу проходили более 40 потерпевших, которые выставили на комиссионную продажу свои авто. Тогда общий ущерб составил более 4,5 миллиарда неденоминированных рублей

"Один из учредителей данной коммерческой организации скрылся от органа уголовного преследования – УСК по Минской области. Но был задержан в России и выдан на основании международного договора", – сообщили Sputnik в пятницу в прокуратуре. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество). Прокуратура передала данное дело в суд для рассмотрения. 

В надзорном ведомстве напомнили, что трое фигурантов дела об обманутых клиентах "АвтоХоумКомпани" осуждены – двое по лучили по восемь лет колонии, еще один осужден к семи годам лишения свободы. 

Ко всем суд применил дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Фигурант резонансного дела скрылся от белорусских следователей на территории России, но был там задержан.

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