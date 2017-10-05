Пограничники в Гродненском районе со стрельбой ловили контрабандистов

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Пограничники Гродненского погранотряда были вынуждены применить табельное оружие при задержании табачных контрабандистов у границы с Литвой, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете республики.

Инцидент произошел накануне в зоне ответственности погранзаставы "Соничи" – в районе деревни Лесная был обнаружен микроавтобус Merсedes, который был "под завязку" загружен табачными изделиями – всего почти 23 тысячи пачек белорусских сигарет.

"В ходе дальнейших розыскных мероприятий на одной из дорог пограничниками была предпринята попытка остановки автомобиля Volkswagen. Водитель иномарки не подчинился законным требованиям правоохранителей и попытался скрыться", – сказали в ГПК.

По информации комитета, для остановки машины пограничники были вынуждены стрелять в воздух. В автомобиле, которым управлял житель Гродненского района, нашли еще около 12,5 тысяч пачек сигарет.

Общая сумма оценки контрабандного груза составила более 37 тысяч рублей.

В отношении задержанных мужчин был начат административный процесс, сигареты и машины у них изъяли.