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Пограничники в Гродненском районе со стрельбой ловили контрабандистов

06.10.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Пограничники Гродненского погранотряда были вынуждены применить табельное оружие при задержании табачных контрабандистов у границы с Литвой, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете республики.

Пограничники в Гродненском районе со стрельбой ловили контрабандистов
© Фото: VSAT
Белорус попался с сигаретами в Литве: в его Ford было 2,5 тыс. пачек

Инцидент произошел накануне в зоне ответственности погранзаставы "Соничи" – в районе деревни Лесная был обнаружен микроавтобус Merсedes, который был "под завязку" загружен табачными изделиями – всего почти 23 тысячи пачек белорусских сигарет. 

"В ходе дальнейших розыскных мероприятий на одной из дорог пограничниками была предпринята попытка остановки автомобиля Volkswagen. Водитель иномарки не подчинился законным требованиям правоохранителей и попытался скрыться", – сказали в ГПК.

По информации комитета, для остановки машины пограничники были вынуждены стрелять в воздух. В автомобиле, которым управлял житель Гродненского района, нашли еще около 12,5 тысяч пачек сигарет. 

Общая сумма оценки контрабандного груза составила более 37 тысяч рублей. 

В отношении задержанных мужчин был начат административный процесс, сигареты и машины у них изъяли. 

 
Теги: Минск
 
 
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Общая сумма оценки контрабандного груза составила более 37 тысяч рублей.

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