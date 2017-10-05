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Женщина со двора в Минске украла детские качели и сдала на металлолом

06.10.2017 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске жительницу Фрунзенского района, которая подозревается в краже с дворовой территории детских качелей, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина со двора в Минске украла детские качели и сдала на металлолом
© Sputnik/
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Двое качелей, по информации столичных правоохранителей, пропали из одного из дворов на улице Школьной. Заметил это местный житель, который покупал их и устанавливал их за собственные деньги.

"Было установлено, что качели были похищены около полуночи, а подозреваемая в совершении преступления – 36-летняя неработающая минчанка", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что неработающая женщина со знакомым сдала похищенное на металлолом, а вырученные деньги потратила.

В отношении минчанки было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража). Ей в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении минчанки было возбуждено дело, ей в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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