ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: задержан подозреваемый в убийстве девушки в Минске

06.10.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки, тело которой было обнаружено вечером 5 октября, сообщили в СК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД и следователями, в течение нескольких часов установлен подозреваемый, неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района, который в настоящее время задержан", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

СК: задержан подозреваемый в убийстве девушки в Минске
© Фото: Следственный комитет
В Минске найдена убитой 23-летняя девушка

Гончарова отметила, что 5 октября около 22:00 водитель такси, проезжая по улице Васнецова, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку.

"Когда таксист остановился, мужчина поспешил скрыться, оставив тело на земле. Очевидец обнаружил, что девушка не подает признаков жизни и сообщил о случившемся в правоохранительные органы и скорую помощь", — сказала Гончарова.

По ее словам, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что смерть девушки носит криминальный характер.

Установлена и ее личность — это 21-летняя уроженка Гомельской области, работавшая в Минске, сообщила собеседник агентства.

Проведен допрос задержанного, выясняются мотивы совершения преступления. Устанавливается возможная причастность иных лиц, сказала Гончарова.

Также проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе четыре осмотра места происшествия, в ходе которых экспертами были изъяты следы рук, обуви, личные вещи, биологические следы, ноутбук. Кроме того, допрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшей, сообщила представитель УСК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздно вечером мужчину, тащившего девушку, заметил таксист, он и вызвал на место происшествия милицию и скорую помощь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пограничники в Гродненском районе со стрельбой ловили контрабандистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика