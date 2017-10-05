СК: задержан подозреваемый в убийстве девушки в Минске

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки, тело которой было обнаружено вечером 5 октября, сообщили в СК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД и следователями, в течение нескольких часов установлен подозреваемый, неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района, который в настоящее время задержан", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



© Фото: Следственный комитет В Минске найдена убитой 23-летняя девушка

Гончарова отметила, что 5 октября около 22:00 водитель такси, проезжая по улице Васнецова, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку.

"Когда таксист остановился, мужчина поспешил скрыться, оставив тело на земле. Очевидец обнаружил, что девушка не подает признаков жизни и сообщил о случившемся в правоохранительные органы и скорую помощь", — сказала Гончарова.

По ее словам, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что смерть девушки носит криминальный характер.

Установлена и ее личность — это 21-летняя уроженка Гомельской области, работавшая в Минске, сообщила собеседник агентства.

Проведен допрос задержанного, выясняются мотивы совершения преступления. Устанавливается возможная причастность иных лиц, сказала Гончарова.

Также проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе четыре осмотра места происшествия, в ходе которых экспертами были изъяты следы рук, обуви, личные вещи, биологические следы, ноутбук. Кроме того, допрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшей, сообщила представитель УСК.