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СК: задержан подозреваемый в убийстве девушки в Минске
06.10.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки, тело которой было обнаружено вечером 5 октября, сообщили в СК.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД и следователями, в течение нескольких часов установлен подозреваемый, неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района, который в настоящее время задержан", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
© Фото: Следственный комитет
Гончарова отметила, что 5 октября около 22:00 водитель такси, проезжая по улице Васнецова, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку.
"Когда таксист остановился, мужчина поспешил скрыться, оставив тело на земле. Очевидец обнаружил, что девушка не подает признаков жизни и сообщил о случившемся в правоохранительные органы и скорую помощь", — сказала Гончарова.
По ее словам, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что смерть девушки носит криминальный характер.
Установлена и ее личность — это 21-летняя уроженка Гомельской области, работавшая в Минске, сообщила собеседник агентства.
Проведен допрос задержанного, выясняются мотивы совершения преступления. Устанавливается возможная причастность иных лиц, сказала Гончарова.
Также проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе четыре осмотра места происшествия, в ходе которых экспертами были изъяты следы рук, обуви, личные вещи, биологические следы, ноутбук. Кроме того, допрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшей, сообщила представитель УСК.
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Поздно вечером мужчину, тащившего девушку, заметил таксист, он и вызвал на место происшествия милицию и скорую помощь.
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