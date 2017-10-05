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СК: в Минске найдена убитой 21-летняя девушка

06.10.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые совершили убийство 21-летней жительницы Минска, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

СК: в Минске найдена убитой 21-летняя девушка
CC BY 2.0 / Seniju / Tool
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Тело убитой было обнаружено в Заводском районе столицы недалеко от Партизанского проспекта, где расположены корпуса Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).

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"Оперативники, следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси.

Открытые источники в интернете сообщили, что администрация БГЭУ развесила на стенах одного из корпусов объявления о том, чтобы студенты были бдительными.

Гончарова в свою очередь заявила, что "поводов для опасений граждан за свою безопасность нет".

В правоохранительных органах пока не сообщают, каким образом была убита девушка, тело которой было найдено в ночь с 5 на 6 октября возле одного из корпусов БГЭУ.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах пока не сообщают, каким образом была убита девушка, тело которой было найдено в ночь с 5 на 6 октября возле одного из корпусов БГЭУ.

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