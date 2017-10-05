Убийство девушки в Минске: подозреваемого спугнул таксист, но жертва уже была мертва

В Минске расследуется убийство 21-летней девушки, тело которой нашли в ночь на 6 октября на улице Васнецова. Оказалось, предполагаемого преступника случайно увидел таксист. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.





«5 октября около 22.00 водитель такси, проезжая мимо, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку. Когда таксист остановился, мужчина поспешил скрыться, оставив тело на земле», — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Девушка не подавала признаков жизни, очевидец вызвал скорую и милицию. Выяснилось, что погибшая — 21-летняя уроженка Гомельской области, работала в Минске. Установлено, что смерть носит криминальный характер.

В течение нескольких часов был установлен подозреваемый — безработный 21-летний уроженец Ошмянского района. Он задержан, проведен допрос. Следователи выясняют мотивы совершения преступления, а также проверяют возможную причастность других граждан.

«Также проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе четыре осмотра места происшествия, в ходе которых экспертами были изъяты следы рук, обуви, личные вещи, биологические следы, ноутбук. Кроме того, допрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшей», — добавили в комитете.





Действия молодого человека квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство). Санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.