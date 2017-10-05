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В Гродненском районе со стрельбой задержали контрабандистов с партией сигарет на 18 тыс. долларов
В четверг, 5 октября, пограничники обнаружили около деревни Лесная микроавтобус Mercedes, который был полностью забит сигаретами, подготовленными к незаконному перемещению через границу. Хозяина около автомобиля не было,
В салоне машины было почти 23 тысячи пачек сигарет отечественного производства.
В тот же день задержали и владельца авто — 23-летнего белоруса, постоянно проживающего в Польше.
Позже в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий на одной из дорог Гродненского района пограничники попытались остановить Volkswagen. Водитель иномарки не подчинился требованиям правоохранителей и попытался скрыться.
Во время погони пограничники были вынуждены применить табельное оружие. Предупредительные выстрелы вынудили 25-летнего водителя остановить автомобиль. В легковушке перевозилось 12,5 тысячи пачек сигарет, упакованных в полиэтиленовую пленку.
Всего задержано табачных изделий на общую сумму более 37 тысяч рублей, стоимость автомобилей устанавливается.
В отношении граждан начат административный процесс за покушение на нарушение госграницы и нарушение пограничного режима. Изъятый товар и транспортные средства переданы налоговикам.
Кроме того, молодым людям грозит ответственность за нарушение налогового и таможенного законодательства.
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Общая сумма задержанных табачных изделий составляет более 37 тысяч рублей, стоимость автомобилей устанавливается.
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Архив (ЧП)
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