В Гродненском районе со стрельбой задержали контрабандистов с партией сигарет на 18 тыс. долларов

В четверг, 5 октября, пограничники обнаружили около деревни Лесная микроавтобус Mercedes, который был полностью забит сигаретами, подготовленными к незаконному перемещению через границу. Хозяина около автомобиля не было, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.





В салоне машины было почти 23 тысячи пачек сигарет отечественного производства.

В тот же день задержали и владельца авто — 23-летнего белоруса, постоянно проживающего в Польше.

Позже в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий на одной из дорог Гродненского района пограничники попытались остановить Volkswagen. Водитель иномарки не подчинился требованиям правоохранителей и попытался скрыться.

Во время погони пограничники были вынуждены применить табельное оружие. Предупредительные выстрелы вынудили 25-летнего водителя остановить автомобиль. В легковушке перевозилось 12,5 тысячи пачек сигарет, упакованных в полиэтиленовую пленку.









Всего задержано табачных изделий на общую сумму более 37 тысяч рублей, стоимость автомобилей устанавливается.

В отношении граждан начат административный процесс за покушение на нарушение госграницы и нарушение пограничного режима. Изъятый товар и транспортные средства переданы налоговикам.

Кроме того, молодым людям грозит ответственность за нарушение налогового и таможенного законодательства.