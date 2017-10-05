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Шесть человек погибли и более 20 пострадали в ДТП в Подмосковье

06.10.2017 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Автобус MAN, следовавший из Озер в российскую столицу, попал в аварию в Коломенском районе Подмосковья.

Шесть человек погибли и более 20 пострадали в ДТП в Подмосковье
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В результате ДТП шесть человек погибли, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По данным Минздрава Подмосковья, пострадали 24 человека. Ранее сообщалось о 15 раненых. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за плохих погодных условий. Водитель мог не справиться с управлением, входя в поворот на мокрой дороге.

В результате транспортное средство слетело с проезжей части в кювет, после чего опрокинулось. Все пострадавшие госпитализированы в Коломенскую ЦРБ. Сообщается, что люди продолжают поступать в больницу. В Минздраве отметили, что некоторым раненым может понадобиться перевод в столичную больницу.

После крупного ДТП с автобусом прокуратура Московской области организовала проверку. Ситуацию с аварией держит на контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Причины ДТП выясняются. На месте трагедии работают оперативные службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус "Озеры – Москва" с пассажирами съехал в кювет на повороте и опрокинулся.

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