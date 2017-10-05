Водитель, сбивавшая велосипедиста под Лунинцом, отвлеклась на музыку

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей велосипедиста в Лунинецком районе, сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Установлено, что днем 31 июля вблизи деревни Лахва Opel Astra обвиняемой выехал правыми колесами на обочину, а затем совершил наезд на велосипедиста, который ехал по краю дороги. От полученных травм 44-летний мужчина скончался.

Освидетельствование показало, что в момент аварии водитель из Микашевичей была нетрезва. У нее в крови содержалось 1,7 промилле алкоголя. Более того, 39-летняя женщина не получила водительское удостоверение: дважды не сдала квалифицированный экзамен в МРЭО ГАИ.

В момент ДТП скорость транспортного средства составляла около 70 км/ч. Сама автомобилистка отвлекалась на музыку: стала уменьшать громкость звука на автомагнитоле. В итоге женщина не приняла меры к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, хотя обязана была это сделать и имела такую возможность.

Со слов подозреваемой, накануне поездки она употребила алкогольный бальзам из-за переживаний, так как у нее на работе, в магазине, была ревизия.

Расследование уголовного дела в отношении водителя по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности гибель человека) Уголовного кодекса Беларуси завершено. Обвиняемая заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.