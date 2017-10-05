ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель, сбивавшая велосипедиста под Лунинцом, отвлеклась на музыку

06.10.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей велосипедиста в Лунинецком районе, сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Установлено, что днем 31 июля вблизи деревни Лахва Opel Astra обвиняемой выехал правыми колесами на обочину, а затем совершил наезд на велосипедиста, который ехал по краю дороги. От полученных травм 44-летний мужчина скончался.

Освидетельствование показало, что в момент аварии водитель из Микашевичей была нетрезва. У нее в крови содержалось 1,7 промилле алкоголя. Более того, 39-летняя женщина не получила водительское удостоверение: дважды не сдала квалифицированный экзамен в МРЭО ГАИ.

В момент ДТП скорость транспортного средства составляла около 70 км/ч. Сама автомобилистка отвлекалась на музыку: стала уменьшать громкость звука на автомагнитоле. В итоге женщина не приняла меры к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, хотя обязана была это сделать и имела такую возможность.

Со слов подозреваемой, накануне поездки она употребила алкогольный бальзам из-за переживаний, так как у нее на работе, в магазине, была ревизия.

Расследование уголовного дела в отношении водителя по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности гибель человека) Уголовного кодекса Беларуси завершено. Обвиняемая заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина заключена под стражу, материалы уголовного дела направлены в суд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шесть человек погибли и более 20 пострадали в ДТП в Подмосковье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика