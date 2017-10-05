СК: в Могилевской области обнаружены два погибших младенца

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Следователи Могилевской области устанавливают обстоятельства по фактам обнаружения двух тел новорожденных детей, сообщили в СК.

41-летняя жительница Быховского района обратилась в центральную районную больницу Быхова за медицинской помощью, после чего медики обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности.

"Выбывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр дома роженицы, где под полом без признаков жизни обнаружила тело новорожденной девочки, которое было завернуто в ткань", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, женщина не состояла на учете по беременности и не обращалась за соответствующей помощью к врачам.

Кроме того, в настоящее время следователи Могилевского межрайонного отдела СК проводят проверку по факту обнаружения на заводе утилизации бытовых ресурсов тела новорожденной девочки, сказала Соленюк. По ее словам, есть основания полагать, что ребенок также был рожден не в больнице.