Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Олег Газманов попал в ДТП по дроге в Пермь. Причиной аварии стало плохое стояние дорожного полотна. Певец опубликовал в своем Instagram ролик, в котором попросил всех водителей ехать осторожно.

"Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!", — написал Газманов.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT

По словам певца, в среду у него должен состояться концерт в Перми, куда он и направлялся. Авария произошла на мосту, и вскоре еще два автомобиля попали в ДТП из-за состояния дорожного покрытия.