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Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае
17.10.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Олег Газманов попал в ДТП по дроге в Пермь. Причиной аварии стало плохое стояние дорожного полотна. Певец опубликовал в своем Instagram ролик, в котором попросил всех водителей ехать осторожно.
"Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!", — написал Газманов.
По словам певца, в среду у него должен состояться концерт в Перми, куда он и направлялся. Авария произошла на мосту, и вскоре еще два автомобиля попали в ДТП из-за состояния дорожного покрытия.
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Певец ехал в Пермь на концерт и по дороге его автомобиль угодил в дорожную яму, в результате чего были пробиты оба колеса.
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