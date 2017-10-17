Более 9 тонн зерна кукурузы сгорело в Хойникском районе

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на зерносушилке в Хойникском районе, огнем повреждено более 9 тонн кукурузы, сообщили в МЧС.

Минувшей ночью спасателям поступило сообщение о загорании зерноочистительно-сушильного комплекса в деревне Храпково Хойникского района.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось тление внутри шахты зерносушилки", — сообщили Sputnik во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Бункер зерносушилки в момент загорания был почти полный, в нем было 9,1 тонны зерна кукурузы, максимальная загрузка — 10 тонн, сказали в МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями, устанавливается его причина.

Наиболее вероятной версией пожара спасатели назвали нарушение технологического процесса, пострадавших нет, зерносушилка не повреждена, сказали в МЧС.