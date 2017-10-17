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Более 9 тонн зерна кукурузы сгорело в Хойникском районе

17.10.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на зерносушилке в Хойникском районе, огнем повреждено более 9 тонн кукурузы, сообщили в МЧС.

Более 9 тонн зерна кукурузы сгорело в Хойникском районе
© Фото: Гомельское ОУМЧС
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Минувшей ночью спасателям поступило сообщение о загорании зерноочистительно-сушильного комплекса в деревне Храпково Хойникского района.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось тление внутри шахты зерносушилки", — сообщили Sputnik во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Бункер зерносушилки в момент загорания был почти полный, в нем было 9,1 тонны зерна кукурузы, максимальная загрузка — 10 тонн, сказали в МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями, устанавливается его причина.

Наиболее вероятной версией пожара спасатели назвали нарушение технологического процесса, пострадавших нет, зерносушилка не повреждена, сказали в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее вероятной версией пожара в бункере зерносушилки спасатели назвали нарушение технологического процесса.

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