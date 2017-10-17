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Более 9 тонн зерна кукурузы сгорело в Хойникском районе
17.10.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на зерносушилке в Хойникском районе, огнем повреждено более 9 тонн кукурузы, сообщили в МЧС.
Минувшей ночью спасателям поступило сообщение о загорании зерноочистительно-сушильного комплекса в деревне Храпково Хойникского района.
"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось тление внутри шахты зерносушилки", — сообщили Sputnik во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Бункер зерносушилки в момент загорания был почти полный, в нем было 9,1 тонны зерна кукурузы, максимальная загрузка — 10 тонн, сказали в МЧС.
Пожар был локализован и ликвидирован спасателями, устанавливается его причина.
Наиболее вероятной версией пожара спасатели назвали нарушение технологического процесса, пострадавших нет, зерносушилка не повреждена, сказали в МЧС.
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Наиболее вероятной версией пожара в бункере зерносушилки спасатели назвали нарушение технологического процесса.
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