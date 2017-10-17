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Шторм "Офелия" бушует над Британией

17.10.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. На южном побережье Ирландии скорость ветра достигает 176 километров в час, власти объявили такие погодные условия опасными для жизни.

"Сила "Офелии" была такой, что она сносила крыши со зданий в Корке… Порыв ветра в 118 миль в час (около 190 км в час) был зафиксирован рядом с берегами Ирландии", — пишет Guardian.

"Офелия", на данный момент, уже унесла жизни трех человек: двоих мужчин и женщины. Два человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри. Третий смертельный случай был зафиксирован в графстве Лаут. Жертвой оказался мужчина, на автомобиль, в котором он находился, также упало дерево.    

Из-за бури около 360 тысяч домов в Республике Ирландия обесточены, в Северной Ирландии без электричества остались 1300 домов, в Уэльсе — 4 тысячи. Из-за непогоды в этих регионах отменены занятия в школах.

Опасения по поводу сильных порывов ветра заставили власти привести военных в боевую готовность и закрыть многие школы, правительственные здания и суды в Ирландии и Северной Ирландии    

Объявлен повышенный уровень опасности. Метеослужбы распространили предупреждение о надвигающихся наводнениях в разных районах Англии. Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина полностью или частично отменяют рейсы.

Кроме того, из-за урагана вчера небо над Лондоном окрасилось в ярко-желтый цвет, о чем сообщили напуганные пользователи социальных сетей.

​One of the only days where no filter means something #Redsun pic.twitter.com/Jju3EC0vPv

​Причина природной аномалии — пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принесла "Офелия", пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.

Британское Метеобюро призвало к бдительности Шотландию: во вторник утром в районе Глазго также будут ощущаться отголоски урагана.    

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами урагана "Офелия" в Великобритании и Ирландии стали минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества.

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