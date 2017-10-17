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Санитарка выпала из окна Брестского онкодиспансера

17.10.2017 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Сотрудница Брестского областного онкологического диспансера утром вторника выпала из окна медучреждения и скончалась от полученных травм, правоохранители проводят проверку, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

Санитарка выпала из окна Брестского онкодиспансера
© Sputnik / Констанция Ждановская
Школьница выпрыгнула с 5 этажа в Бобруйске

Собеседники Sputnik проинформировали, что о несчастном случае в правоохранительные органы сообщил врач диспансера.

"Несчастный случай произошел в 6:30 во вторник, женщина в возрасте 37 лет выпала из окна четвертого этажа медучреждения, в котором она работала санитаркой, и скончалась от полученных травм", — сообщили в УВД.

По словам собеседников Sputnik, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по выяснению обстоятельств случившегося.

В то же время, предварительно известно, что смерть не носит криминального характера.

Как ранее сообщал Sputnik, в последнее время в Беларуси участились случаи падения людей с высоты. Так, в настоящее время в Бобруйске расследуются причины несчастного случая с 14-летней школьницей, которая выпрыгнула в минувшую субботу из окна с пятого этажа. Кроме того, неоднократно фиксировались случаи падения из окон малолетних детей.

 
Теги: Минск
 
 
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От полученных травм женщина скончалась, брестские правоохранители выясняют обстоятельства происшедшего.

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