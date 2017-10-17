Гомельский студент решил подработать на закладках психотропов и на первой же операции попался: парня с приятелем задержали с поличным оперативники наркоконтроля Новобелицкого РОВД.





Вечером 15 октября сотрудники наркоконтроля и бойцы ОМОНа на остановке общественного транспорта «35-й микрорайон» задержали двух 19-летних гомельчан. Приятелей доставили в райотдел милиции. У одного из задержанных обнаружено и изъято 10 «закладок».

Судмедэксперты сделали экспертизу содержимого свертков. Оказалось, что вещество содержит особо опасный психотроп — альфа-PVP.

Заведено уголовное дело, парням грозит от 8 до 15 лет, сообщили в УВД.