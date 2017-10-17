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"Подработал" на срок от 8 до 15. В Гомеле задержаны наркокурьеры интернет-магазина
Гомельский студент решил подработать на закладках психотропов и на первой же операции попался: парня с приятелем задержали с поличным оперативники наркоконтроля Новобелицкого РОВД.
Вечером 15 октября сотрудники наркоконтроля и бойцы ОМОНа на остановке общественного транспорта «35-й микрорайон» задержали двух 19-летних гомельчан. Приятелей доставили в райотдел милиции. У одного из задержанных обнаружено и изъято 10 «закладок».
Судмедэксперты сделали экспертизу содержимого свертков. Оказалось, что вещество содержит особо опасный психотроп — альфа-PVP.
Заведено уголовное дело, парням грозит от 8 до 15 лет,
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Гомельский студент решил подработать на закладках психотропов и на первой же операции попался: парня с приятелем задержали с поличным оперативники наркоконтроля...
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