Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Судебный процесс над 39-летним священнослужителем из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве, будет идти за закрытыми дверями, сообщили в Витебском областном суде.



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Задержанный на автовокзале в Витебске российский священник находится в СИЗО в областном центре с начала августа 2017 года. В отношении него Управлением Следственного комитета по Витебской области было возбуждено уголовное дело.

"25 октября в 10:00 суд Железнодорожного района Витебска в закрытом режиме начинает рассматривать уголовное дело по обвинению 39-летнего гражданина России", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

По ее словам, ранее несудимый россиянин обвиняется по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса. Это покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, уточнила Платоненко.

При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сказала она.

Несколько недель назад УСК завершило расследование дела в отношении батюшки из Ленинградской области, он обвиняется в попытках перевезти нескольких женщин из Беларуси в Санкт-Петербург с целью организации занятия проституцией.