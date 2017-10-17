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Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями
17.10.2017 12:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Судебный процесс над 39-летним священнослужителем из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве, будет идти за закрытыми дверями, сообщили в Витебском областном суде.
© Sputnik/ Константин Чалабов
Задержанный на автовокзале в Витебске российский священник находится в СИЗО в областном центре с начала августа 2017 года. В отношении него Управлением Следственного комитета по Витебской области было возбуждено уголовное дело.
"25 октября в 10:00 суд Железнодорожного района Витебска в закрытом режиме начинает рассматривать уголовное дело по обвинению 39-летнего гражданина России", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.
По ее словам, ранее несудимый россиянин обвиняется по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса. Это покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, уточнила Платоненко.
© Sputnik/ Виталий Белоусов
При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сказала она.
Несколько недель назад УСК завершило расследование дела в отношении батюшки из Ленинградской области, он обвиняется в попытках перевезти нескольких женщин из Беларуси в Санкт-Петербург с целью организации занятия проституцией.
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Бордели города на Неве не досчитались нескольких ночных бабочек из Беларуси, которые были знакомы с батюшкой из Ленинградской области.
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