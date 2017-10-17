﻿ Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями

17.10.2017 12:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Судебный процесс над 39-летним священнослужителем из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве, будет идти за закрытыми дверями, сообщили в Витебском областном суде.

Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями
© Sputnik/ Константин Чалабов
Новый эпизод в деле батюшки-сутенера: девушек вербовали еще и в Гомеле

Задержанный на автовокзале в Витебске российский священник находится в СИЗО в областном центре с начала августа 2017 года. В отношении него Управлением Следственного комитета по Витебской области было возбуждено уголовное дело.

"25 октября в 10:00 суд Железнодорожного района Витебска в закрытом режиме начинает рассматривать уголовное дело по обвинению 39-летнего гражданина России", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

По ее словам, ранее несудимый россиянин обвиняется по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса. Это покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, уточнила Платоненко.

Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями
© Sputnik/ Виталий Белоусов
СМИ: в Витебске с поличным задержан священник-сутенер из России

При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сказала она.

Несколько недель назад УСК завершило расследование дела в отношении батюшки из Ленинградской области, он обвиняется в попытках перевезти нескольких женщин из Беларуси в Санкт-Петербург с целью организации занятия проституцией.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бордели города на Неве не досчитались нескольких ночных бабочек из Беларуси, которые были знакомы с батюшкой из Ленинградской области.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Подработал" на срок от 8 до 15. В Гомеле задержаны наркокурьеры интернет-магазина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика