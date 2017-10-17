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Военный истребитель разбился под Мадридом

17.10.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 окт — Sputnik. Военный истребитель F-18 потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, говорится в сообщении ВВС пиренейского королевства.

Самолет разбился во время взлета. Пилот истребителя в результате катастрофы погиб. Причины и другие подробности происшествия не сообщаются.

В сети появились кадры с места ЧП. На видео видно, как от разбившегося самолета идет столб черного дыма. 

За последнюю неделю это второе случай крушения самолета в Испании. Напомним, 12 октября на востоке страны разбился военный самолет Eurofighter, возвращавшийся с парада по случаю Национального праздника страны.  Пилот погиб. Вероятной причиной трагедии стала техническая неисправность машины.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 16 окт — Sputnik. Военный истребитель F-18 потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, говорится в сообщении ВВС пиренейского королевства....

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