|
Военный истребитель разбился под Мадридом
17.10.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Военный истребитель F-18 потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, говорится в сообщении ВВС пиренейского королевства.
Самолет разбился во время взлета. Пилот истребителя в результате катастрофы погиб. Причины и другие подробности происшествия не сообщаются.
В сети появились кадры с места ЧП. На видео видно, как от разбившегося самолета идет столб черного дыма.
За последнюю неделю это второе случай крушения самолета в Испании. Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Военный истребитель F-18 потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, говорится в сообщении ВВС пиренейского королевства....
|
Архив (ЧП)
Комментарии