Военный истребитель разбился под Мадридом

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Военный истребитель F-18 потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, говорится в сообщении ВВС пиренейского королевства.

Самолет разбился во время взлета. Пилот истребителя в результате катастрофы погиб. Причины и другие подробности происшествия не сообщаются.

В сети появились кадры с места ЧП. На видео видно, как от разбившегося самолета идет столб черного дыма.

За последнюю неделю это второе случай крушения самолета в Испании. Напомним, 12 октября на востоке страны разбился военный самолет Eurofighter , возвращавшийся с парада по случаю Национального праздника страны. Пилот погиб. Вероятной причиной трагедии стала техническая неисправность машины.