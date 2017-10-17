BMW стоимостью 50 тысяч фунтов угнали за несколько секунд

В северной части Лондона два вора при помощи современных гаджетов менее чем за минуту угнали дорогостоящий автомобиль. Как отмечается в комментарии к видео, угонщики использовали ретранслятор, которые позволяет открывать двери без ключа.

По словам хозяина BMW, автомобиль был приобретен около месяца назад.