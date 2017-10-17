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BMW стоимостью 50 тысяч фунтов угнали за несколько секунд
17.10.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
В северной части Лондона два вора при помощи современных гаджетов менее чем за минуту угнали дорогостоящий автомобиль. Как отмечается в комментарии к видео, угонщики использовали ретранслятор, которые позволяет открывать двери без ключа.
По словам хозяина BMW, автомобиль был приобретен около месяца назад.
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В Лондоне злоумышленники угнали автомобиль BMW менее, чем за минуту, несмотря на дорогостоящую систему безопасности, которая установлены в машине.
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