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Дело об отравлении женщин в Борисове: есть первая задержанная

17.10.2017 14:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Следователи задержали сотрудницу борисовского предприятия, где пять женщин отравились ядовитой жидкостью для мытья чанов, сообщили в СК.

Борисовские следователи продолжают устанавливать обстоятельства отравления пяти человек.

После того, как пять сотрудниц предприятия по переработке рыбы с признаками отравления неустановленной жидкостью были доставлены в больницу, следователи возбудили уголовное дело по ст. 155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса.

"В порядке ст.108 "Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления" Уголовно-процессуального кодекса Беларуси задержана работница предприятия. С подозреваемой проводятся процессуальные и следственные действия", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, в настоящее время продолжаются допросы свидетелей, работников, должностных лиц предприятия, проводятся обыски и ряд лабораторных исследований.

Следователи изучают изъятые с предприятия документация, записи с камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела, сказала Белоног.

Как ранее сообщал Sputnik, трое из пяти отравившихся женщин в первый же день происшествия были доставлены в Минск. "Врачи продолжают сражаться за их жизни. У них, после употребления жидкости, сильнейший химический ожег внутренних органов", — сказали сообщили Sputnik информированные источники.

По их словам, женщины находятся в реанимации Больницы скорой медицинской помощи Минска, состояние из оценивается как очень тяжелое.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи продолжают допросы и обыски на борисовском предприятии, где пять женщин выпили вместо спиртного химикат.

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