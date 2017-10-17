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Охотник подстрелил своего напарника вместо лося под Борисовом
17.10.2017 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Мужчина получил огнестрельное ранение во время охоты в Борисовском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 октября, в охотничьих угодьях вблизи деревни Ганцевичи под Борисовом во время загонной охоты.
"По предварительной версии 28-летний охотник покинул стрелковую линию в то время, когда его сосед по номеру выстрелил в пробегавшего лося", — рассказали в Госинспекции.
Пострадавшего с пулей в бедре госпитализировали.
Собеседники агентства отметили, что правовая оценка действиям обоих охотников будет дана в ходе расследования. "Не исключено, что и того, и другого привлекут к административной ответственности за нарушение техники безопасности на охоте", — уточнили в ведомстве.
В качестве наказания может быть назначен штраф до 40 базовых величин, а также лишение специального права на охоту.
В Госинспекции напомнили, что охота в осенний период требует особой осторожности. Охотники должны соблюдать все правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
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Обоим охотникам грозит крупный штраф за нарушение техники безопасности.
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