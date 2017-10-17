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Во время охоты в Борисовском районе был ранен 28-летний мужчина

17.10.2017 17:44 — ЧП | Tut.by  
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14 октября у деревни Ганцевичи (Борисовский район) во время охоты на лося 28-летний охотник получил огнестрельное ранение в ногу. Подробности сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В субботу в угодьях проходила загонная охота на лося.

«28-летний охотник покинул стрелковую линию в то время, когда его сосед по номеру выстрелил в пробегавшего лося», — озвучили в инспекции предварительную версию случившегося.

Пострадавший с пулей в бедре был доставлен в больницу. Сейчас правоохранители оценивают действия обоих охотников.

«Не исключено, что и того, и другого привлекут к административной ответственности за нарушение техники безопасности на охоте», — добавили в инспекции.

В таком случае мужчинам грозит штраф в размере до 40 базовых величин, а также лишение права на охоту.

Специалисты напоминают, что во время выстрела охотник должен убедиться, что на линии стрельбы нет людей. При этом четко видеть цель и не стрелять на шум и шорох.

«Участник загонной охоты обязан выполнять указания ее руководителя и не имеет права покидать определенное ему место (номер) до окончания загона», — уточнили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

 
 
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В его ногу выстрелил напарник, который вышел за стрелковую линию.

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