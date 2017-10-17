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Взрывное устройство в мусорке подорвало полицейский автобус в Турции

17.10.2017 19:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Не менее 12 человек получили ранения при взрыве возле полицейского автобуса в городе Мерсин на юге Турции, передает во вторник Sputnik Turkey со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрывное устройство в мусорке подорвало полицейский автобус в Турции
© REUTERS/ Feisal Omar
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Инцидент произошел в районе Енишехир. Взрывное устройство, которое было спрятано в мусорном контейнере, подорвало проезжавший мимо автобус с полицейскими.

По информации полиции, бомба была приведена в действие дистанционно — видимо, террористы ожидали появления автобуса.

В результате 12 правоохранителей получили ранения. Сообщается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

По факту взрыва начато расследование, которое находится под личным контролем главного прокурора города.

 
Теги: Минск
 
 
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Бомба была активирована дистанционно – злоумышленники ждали, когда мимо урны проедет автобус с полицией.

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