Взрывное устройство в мусорке подорвало полицейский автобус в Турции

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Не менее 12 человек получили ранения при взрыве возле полицейского автобуса в городе Мерсин на юге Турции, передает во вторник Sputnik Turkey со ссылкой на правоохранительные органы.



© REUTERS/ Feisal Omar Количество жертв теракта в Сомали увеличилось до 276, около 300 ранены

Инцидент произошел в районе Енишехир. Взрывное устройство, которое было спрятано в мусорном контейнере, подорвало проезжавший мимо автобус с полицейскими.

По информации полиции, бомба была приведена в действие дистанционно — видимо, террористы ожидали появления автобуса.

В результате 12 правоохранителей получили ранения. Сообщается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

По факту взрыва начато расследование, которое находится под личным контролем главного прокурора города.