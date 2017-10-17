Гимнастка Гуцу обвинила легендарного Виталия Щербо в изнасиловании

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу выступила с обвинением в адрес шестикратного чемпиона Игр-1992 белоруса Виталия Щербо в изнасиловании, сообщает Sputnik.



© AFP/ MALTE KRISTIANSEN / SCANPIX DENMARK Режиссер фон Триер о домогательствах: Бьорк сказала неправду

На прошлой неделе New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна . После публикации зародилось движение "Ме too" — многие известные персоны стали рассказывать о том, как и сами в прошлом становились жертвами насилия.

"Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году — Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке долгие годы. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательство гораздо сильнее твоих слов. Сейчас я сильна как никогда", — написала Гуцу на своей странице в Facebook .

Бывшая спортсменка заявила, что Щербо больше не удастся ее сломать, а свою трагедию она назвала "историей золушки". "Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я попытаюсь быть уверенной в своих силах и помогать другим", — сказала она.

Гуцу утверждает, что как минимум двое членов сборной знали о изнасиловании, но ничего не предприняли, чтобы спасти 15-летнюю гимнастку (Щербо тогда было 19 лет).

"Татьяна Топорова, которую я считала своей подругой и партнером по национальной сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Но, нет — значит нет", — продолжила Гуцу.

По ее словам, Топорова все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить Гуцу. "Рустам Шарипов, спасибо тебе, что ты был таким хорошим товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет", — сказала экс-гимнастка.

Пользователи активно комментируют признание Гуцу. Многие отмечают, что бывшая спортсменка правильно поступила, набравшись смелости и рассказав о своей ужасной истории.

Щербо пока никак не прокомментировал заявление Гуцу.

Напомним, в настоящее время и Гуцу, и Щербо живут в США. Украинка перебралась за океан в 1993 году после завершения спортивной карьеры. Сейчас 41-летняя Гуцу работает тренером в "Tatiana Gutsu Gymnastics Academy". Щербо живет в Лас-Вегасе, где у него свой гимнастический зал "Vitaly Scherbo School of Gymnastics".