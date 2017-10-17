Эксперт о деле Коржича: таких задержаний в армии еще не было

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Судебный процесс по делу о гибели в Печах солдата-срочника будет одним из самых громких в Беларуси за последние десятилетия, считают эксперты в области уголовного права.

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Тело военнослужащего срочной службы рядового Коржича было обнаружено висящим в петле из брючного матерчатого ремня, прикрепленного свободным концом к металлической арматуре под потолком подвала, с перевязанными шнурком обуви ногами и надетой на голову майкой. Другие подробности гибели солдата в Печах>>

"Такого количества задержанных по уголовному делу в истории современной белорусской армии не было. Безусловно, судебный процесс будет громким и в какой-то степени показательным", — данное мнение высказали Sputnik эксперты в области уголовного права.

По их словам, нет оснований сомневаться в том, что уголовное дело, возбужденное после трагической гибели рядового Коржича, будет иметь судебную перспективу.

Допросы и очные ставки

По мнению экспертов, к расследованию привлечены самые опытные следователи, им придется собрать доказательную базу по делу, за которым, без преувеличения, следит вся страна.

"Конечно, это беспрецедентный случай, когда дело о гибели солдата в армии получило такой общественный резонанс", — сказал эксперт.

По его мнению, следователи постараются максимально быстро завершить предварительное расследование по данному делу, хотя не исключено, что сроки расследования будут продлеваться.

"Следует учитывать, что только на первоначальном этапе планировалось допросить не менее 160 военнослужащих", — сконстатировал собеседник Sputnik. Это военнослужащие роты, где служил солдат Коржич, а также те, кто лечился и нес службу в медроте учебного центра в Печах.

"А еще очные ставки, допросы руководящего состава, друзей и близких погибшего", — сказал эксперт. По его мнению, со временем дело о дедовщине в Печах войдет в учебники по криминалистике как одно из самых масштабных уголовных дел.

На особом контроле

Дело о гибели солдата в Печах находится на личном контроле не только председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, но и главы государства. Президент Александр Лукашенко собрал у себя силовиков в так называемом узком составе и потребовал тщательным образом расследовать данное уголовное дело и наказать виновных. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заявила журналистам, что о ситуации вокруг гибели солдата Коржича президенту докладывают по несколько раз в день.

Три основных версии

Следственным комитетом рассматриваются три основных версии гибели солдата Коржича: доведение до самоубийства, убийство и самоубийство.

"Формулировки версий, которые озвучили следователи, достаточно жесткие", — отметил эксперт.

В данной связи он привел пример с первой версией гибели — доведение до самоубийства. "Речь идет о насилии и издевательстве над потерпевшим", — уточнил собеседник Sputnik.

Отрабатывая версию об убийстве солдата, следователи будут выяснять, были ли у кого-то личные мотивы для совершения преступления.

При отработке версии о самоубийстве, следствию предстоит выяснить, была ли у погибшего психологическая травма, толкнувшая на суицид.

Вопросы и ответы

Эксперт полагает, что во время предварительного расследования могут быть новые задержания и в деле появятся новые статьи Уголовного кодекса.

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"Пока что возбуждены дела о дедовщине, о превышении служебных полномочий, но отрабатываются версии об убийстве и доведении до самоубийства. Нельзя исключать того, что у следствия будут основания возбудить дела по 145 и 139 статьям Уголовного кодекса", — сказал эксперт.

Кроме этого, по его мнению, следствию предстоит самым тщательным образом выяснить, где несколько суток находился рядовой Коржич после выписки из медицинской роты, и почему его начальники не "били тревогу" в связи с отсутствием солдата в части.

Уголовное дело в связи с гибелью солдата Коржича было возбуждено УСК по Минской области, потом оно было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Sputnik следит за развитием событий.