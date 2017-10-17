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Мощный взрыв прогремел у здания полиции в Швеции

18.10.2017 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок в шведском городе Хельсингборге, сообщается на сайте городской полиции.

Инцидент произошел в ночь на среду, 18 октября.

"Вход в полицейский участок был взорван, причинен значительный ущерб. Что именно взорвалось, неизвестно", — говорится в сообщении.

В момент взрыва в участке находились только ночные дежурные. В полиции уточнили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Офицеры, которые были внутри, описали взрыв как мощный удар. По данным местных СМИ, взрыв был таким сильным, что частично разбились стекла окон не только самого полицейского участка, но и здания напротив.

Полиция ведет расследование данного инцидента, пока никто не задержан. 

 
Теги: Минск
 
 
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После взрыва начался пожар, в результате ЧП здание участка сильно повреждено.

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