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В Березовском районе животновода фермы насмерть придавило железными воротами

18.10.2017 11:31 — ЧП | Tut.by  
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17 октября около 18.00 на территории молочно-товарной фермы «Ревятичи» в Березовском районе обнаружили тело 44-летнего животновода, сообщили TUT.BY в милиции региона.

По предварительной информации, на мужчину упали металлические ворота, он умер на месте.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.

 
 
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Несчастный случай произошел на территории молочно-товарной фермы "Ревятичи".

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