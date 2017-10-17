В Березовском районе животновода фермы насмерть придавило железными воротами

17 октября около 18.00 на территории молочно-товарной фермы «Ревятичи» в Березовском районе обнаружили тело 44-летнего животновода, сообщили TUT.BY в милиции региона.

По предварительной информации, на мужчину упали металлические ворота, он умер на месте.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.