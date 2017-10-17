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В Березовском районе животновода фермы насмерть придавило железными воротами
17 октября около 18.00 на территории молочно-товарной фермы «Ревятичи» в Березовском районе обнаружили тело 44-летнего животновода, сообщили TUT.BY в милиции региона.
По предварительной информации, на мужчину упали металлические ворота, он умер на месте.
Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.
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Несчастный случай произошел на территории молочно-товарной фермы "Ревятичи".
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