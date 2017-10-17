Пьяного полуобнаженного мужчину с бензопилой задержали ночью в Париже

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Пьяного мужчину в одних трусах и с бензопилой в руках задержала полиция минувшей ночью в Париже, сообщило французское издание Parisien .



© Sputnik / Виктор Толочко "Парень с бензопилой" Казакевич напал на контролеров в колонии

Правоохранителям информация о том, что по XIX округу города разгуливает странный мужчина с бензопилой и угрожает прохожему, поступила около часа ночи. Прибывшие по вызову полицейские увидели полуобнаженного мужчину, который в руках держал бензопилу.

Мужчине надели наручники и сопроводили в полицейский участок. Отмечается, что он якобы русского происхождения и в момент задержания был сильно пьян.

Обстоятельства происшествия выясняются. Пока нет официального подтверждения и о том, был ли задержанный на самом деле выходцем из России. Также неизвестны и мотивы его поведения.