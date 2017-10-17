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Пьяного полуобнаженного мужчину с бензопилой задержали ночью в Париже
18.10.2017 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Пьяного мужчину в одних трусах и с бензопилой в руках задержала полиция минувшей ночью в Париже, сообщило французское издание
© Sputnik / Виктор Толочко
Правоохранителям информация о том, что по XIX округу города разгуливает странный мужчина с бензопилой и угрожает прохожему, поступила около часа ночи. Прибывшие по вызову полицейские увидели полуобнаженного мужчину, который в руках держал бензопилу.
Мужчине надели наручники и сопроводили в полицейский участок. Отмечается, что он якобы русского происхождения и в момент задержания был сильно пьян.
Обстоятельства происшествия выясняются. Пока нет официального подтверждения и о том, был ли задержанный на самом деле выходцем из России. Также неизвестны и мотивы его поведения.
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По информации правоохранительных органов, задержанный – русского происхождения, он находится в участке.
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