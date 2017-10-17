ДТП на трассе Р-45: из-за пьяного водителя погиб 14-летний подросток

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Жительнице Полоцкого района предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть несовершеннолетнего, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, 29 июня обвиняемая, жительница деревни Фариново Полоцкого района, поехала на озеро на автомобиле Geely LC-Cross. Вместе с ней в салоне находились ее 15-летняя дочь и двое знакомых 14-летних парней. По дороге автомобилистка заехала в магазин: детям купила сладости и газировку, а себе — два литра вина. Посидев у озера, компания решила поехать на другое. Нетрезвая 37-летняя водитель села за руль.

Инцидент произошел в районе 19 часов 35 минут. Женщина превысила скорость на 20 километров на 28 километре дороги Р-45 Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики (со стороны Полоцка в направлении Глубокого). Несмотря на запрещающий дорожный знак, выполнила обгон фуры DAF, двигавшейся в попутном направлении. Женщина неправильно оценила дорожную обстановку и взяла правее, в результате чего машина столкнулась с большегрузом, затем съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадали оба пассажира легковушки — девушка и парень, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Несовершеннолетний от полученных тяжких телесных травм погиб на месте. Девушку доставили в больницу с легкими телесными повреждениями — ей оказана медицинская помощь. Еще один пассажир был пристегнут ремнем безопасности, он не пострадал.

В крови женщины-водителя при освидетельствовании было обнаружено 1,27% алкоголя. Как стало известно следствию, ранее женщина не была судима, административных взысканий не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, воспитывает двух детей.

Водителю предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). На автомобили обвиняемой Geely LC-Cross и Nissan Micra наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.