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Десять лет тюрьмы грозит минчанину за поджог ковра своей бабушки
18.10.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего минчанина за умышленное уничтожение (либо повреждение) имущества, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.
С заявлением в РУВД обратилась 76-летняя женщина, которая рассказала, что у нее с внуком на бытовой почве возник конфликт, из-за чего тот поджег ее ковер.
Женщина проживает в трехкомнатной квартире с дочерью и внуком. По ее словам, внук злоупотребляет спиртными напитками и часто ведет себя агрессивно.
После конфликта пенсионерка пошла в комнату и легла отдыхать. Внук зашел следом, разлил на ковер легковоспламеняющуюся жидкость, поджег его и ушел из дома.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное уничтожение либо повреждение имущества"). Санкция части статьи предусматривает наказание плоть до 10 лет лишения свободы.
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После ссоры молодой человек зашел в комнату к пожилой родственнице, разлил на ковер легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.
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