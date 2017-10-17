Десять лет тюрьмы грозит минчанину за поджог ковра своей бабушки

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего минчанина за умышленное уничтожение (либо повреждение) имущества, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

С заявлением в РУВД обратилась 76-летняя женщина, которая рассказала, что у нее с внуком на бытовой почве возник конфликт, из-за чего тот поджег ее ковер.

Женщина проживает в трехкомнатной квартире с дочерью и внуком. По ее словам, внук злоупотребляет спиртными напитками и часто ведет себя агрессивно.

После конфликта пенсионерка пошла в комнату и легла отдыхать. Внук зашел следом, разлил на ковер легковоспламеняющуюся жидкость, поджег его и ушел из дома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное уничтожение либо повреждение имущества"). Санкция части статьи предусматривает наказание плоть до 10 лет лишения свободы.