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Десять лет тюрьмы грозит минчанину за поджог ковра своей бабушки

18.10.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего минчанина за умышленное уничтожение (либо повреждение) имущества, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Десять лет тюрьмы грозит минчанину за поджог ковра своей бабушки
© Фото: УСК по Гродненской области
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С заявлением в РУВД обратилась 76-летняя женщина, которая рассказала, что у нее с внуком на бытовой почве возник конфликт, из-за чего тот поджег ее ковер.

Женщина проживает в трехкомнатной квартире с дочерью и внуком. По ее словам, внук злоупотребляет спиртными напитками и часто ведет себя агрессивно.

После конфликта пенсионерка пошла в комнату и легла отдыхать. Внук зашел следом, разлил на ковер легковоспламеняющуюся жидкость, поджег его и ушел из дома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное уничтожение либо повреждение имущества"). Санкция части статьи предусматривает наказание плоть до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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После ссоры молодой человек зашел в комнату к пожилой родственнице, разлил на ковер легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

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