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Безбилетник в Минске "обезвредил" контролера из перцового баллончика

18.10.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Устанавливается личность мужчины, который брызнул в глаза контролера жидкостью из перцового баллончика и скрылся, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Безбилетник в Минске "обезвредил" контролера из перцового баллончика
© Sputnik/ Алексей Куденко
Пассажир троллейбуса в Гродно напал на контролера

Инцидент произошел на маршруте столичного троллейбуса №29 11 октября. Контролеры, вошедшие в троллейбус на остановке "Севастопольский парк", и во время движения транспорта проверяли наличие оплаты проезда у пассажиров. В ходе проверки один из пассажиров отказался предъявлять подтверждение оплаты.

Контролеры предложили безбилетнику выйти из транспорта, остановившегося на остановке для дальнейшего разбирательства, однако тот в какой-то момент выхватил из кармана баллончик с перцовым газом и направил его в строну контролера, нажав на "спуск".

В результате сотрудник "Минсктранса" получил ожог лица. Безбилетный пассажир скрылся.

Приметы нападавшего: на вид от 45 до 50 лет, рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, темные штаны и темные ботинки. Милиция просит тех, кто узнал мужчину, позвонить по телефонам 8-017-239-66-32, 8-029-364-34-40, 8-017-280-02-02 или 102.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 101
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Злоумышленник выбежал из троллейбуса и скрылся в неизвестном направлении, его разыскивает милиция.

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