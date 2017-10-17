МИНСК, 18 окт — Sputnik. Устанавливается личность мужчины, который брызнул в глаза контролера жидкостью из перцового баллончика и скрылся, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на маршруте столичного троллейбуса №29 11 октября. Контролеры, вошедшие в троллейбус на остановке "Севастопольский парк", и во время движения транспорта проверяли наличие оплаты проезда у пассажиров. В ходе проверки один из пассажиров отказался предъявлять подтверждение оплаты.

Контролеры предложили безбилетнику выйти из транспорта, остановившегося на остановке для дальнейшего разбирательства, однако тот в какой-то момент выхватил из кармана баллончик с перцовым газом и направил его в строну контролера, нажав на "спуск".

В результате сотрудник "Минсктранса" получил ожог лица. Безбилетный пассажир скрылся.

Приметы нападавшего: на вид от 45 до 50 лет, рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, темные штаны и темные ботинки. Милиция просит тех, кто узнал мужчину, позвонить по телефонам 8-017-239-66-32, 8-029-364-34-40, 8-017-280-02-02 или 102.