Незваный гость погиб при пожаре в сарае в Глусском районе

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Труп мужчины был обнаружен в хозяйственной постройке частного домовладения в агрогородке Заелица Глусского района, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Минувшей ночью в МЧС поступило сообщение о горении сарая. К моменту прибытия спасателей были уничтожены его кровля и перекрытие. Огнем оказались повреждены и стены деревянной пристройки, а также имущество в ней.

При тушении возгорания в деревянной пристройке спасатели обнаружили труп гражданина 1964 года рождения. Погибший находился под сгоревшими обломками строительных конструкций. Установлено, что мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками. В хозяйственное строение проник самовольно, без ведома хозяев домовладения.

Причина возгорания устанавливается. Хозяева домовладения не пострадали.