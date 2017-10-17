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Незваный гость погиб при пожаре в сарае в Глусском районе
18.10.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Труп мужчины был обнаружен в хозяйственной постройке частного домовладения в агрогородке Заелица Глусского района, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Минувшей ночью в МЧС поступило сообщение о горении сарая. К моменту прибытия спасателей были уничтожены его кровля и перекрытие. Огнем оказались повреждены и стены деревянной пристройки, а также имущество в ней.
При тушении возгорания в деревянной пристройке спасатели обнаружили труп гражданина 1964 года рождения. Погибший находился под сгоревшими обломками строительных конструкций. Установлено, что мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками. В хозяйственное строение проник самовольно, без ведома хозяев домовладения.
Причина возгорания устанавливается. Хозяева домовладения не пострадали.
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Установлено, что мужчина не работал и любил выпить, а в хозпостройку проник без ведома хозяев.
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