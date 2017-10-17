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Гродненский школьник не вернулся домой из-за замечания в дневнике

18.10.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Школьник побоялся вернуться домой из-за замечания в дневнике, в поисках ребенка были задействованы сотрудники уголовного розыска, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Гродненский школьник не вернулся домой из-за замечания в дневнике
CC BY 2.0 / angela n. / Honey Island Swamp
Месяц без Максима: пропавшего мальчика до сих пор ищут в болотах пущи

Инцидент произошел в областном центре 17 октября. Когда вечером девятилетний мальчик не вернулся домой со школы, родители, которые пытались сначала самостоятельно найти сына, обратились за помощью в милицию.

"Ситуация изменилась, когда к делу подключились сыщики уголовного розыска. Повторно был осмотрен чердак многоквартирного дома, где проживает ребенок. Оказалось, что малыш там мирно спал. Оказалось, что малыш там мирно спал. При общении с оперативником он пояснил, что забыл ключ от квартиры, поэтому не смог попасть в помещение", — рассказал подробности начальник Октябрьcкого РОВД Андрей Кудрицкий. 

Однако позже выяснилось, что причина кроется в другом. "В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ребенок в школе получил в дневник замечание и побоялся сознаться об этом родителям", — пояснил Кудрицкий.

Он обратился к родителям с призывом беседовать со своими детьми, объяснять им, как надо вести себя в той либо иной ситуации.

Напомним, в Гродненской области до сих пор ведутся поиски 11-летнего Максим Мархалюка, который пропал без вести более месяца назад в Беловежской пуще — мальчик пошел за грибами и не вернулся. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело, ребенок объявлен в международный розыск.

 
Теги: Минск
 
 
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После продолжительных поисков мальчишку нашли на чердаке - он спал.

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