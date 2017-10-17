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Гродненский школьник не вернулся домой из-за замечания в дневнике
18.10.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Школьник побоялся вернуться домой из-за замечания в дневнике, в поисках ребенка были задействованы сотрудники уголовного розыска, сообщили Sputnik в
Инцидент произошел в областном центре 17 октября. Когда вечером девятилетний мальчик не вернулся домой со школы, родители, которые пытались сначала самостоятельно найти сына, обратились за помощью в милицию.
"Ситуация изменилась, когда к делу подключились сыщики уголовного розыска. Повторно был осмотрен чердак многоквартирного дома, где проживает ребенок. Оказалось, что малыш там мирно спал. Оказалось, что малыш там мирно спал. При общении с оперативником он пояснил, что забыл ключ от квартиры, поэтому не смог попасть в помещение", — рассказал подробности начальник Октябрьcкого РОВД Андрей Кудрицкий.
Однако позже выяснилось, что причина кроется в другом. "В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ребенок в школе получил в дневник замечание и побоялся сознаться об этом родителям", — пояснил Кудрицкий.
Он обратился к родителям с призывом беседовать со своими детьми, объяснять им, как надо вести себя в той либо иной ситуации.
Напомним, в Гродненской области до сих пор ведутся поиски 11-летнего Максим Мархалюка, который
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После продолжительных поисков мальчишку нашли на чердаке - он спал.
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