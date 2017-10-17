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Уголовное дело на военных, рвавших ужей и лягушек, заводить не будут
18.10.2017 16:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 18 окт — Sputnik. Организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" получила ответ от военной комендатуры на жалобу по факту жестокого обращения с животными во время показательных выступлений десантников, сообщили Sputnik в АПБ.
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Шоу десантников 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады прошло в Бресте 2 августа. Во время выступлений военнослужащие
АПБ направила письменное обращение в Брестское областное управление внутренних дел с просьбой рассмотреть факт жестокого обращения с животными и привлечь виновных к ответственности. Письмо было переадресовано в Брестскую военную комендатуру.
"Проведена проверка достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела, по итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", — ответил зоозащитникам военный комендант Брестской военной комендатуры подполковник Юрий Иванюк.
В данный момент пока не принималось окончательного решения о том, как организация будет действовать дальше, сообщили Sputnik в "Ахове".
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Как дополнили зоозащитники, Брестский областной комитет Минприроды при поддержке командования той самой бригады, которая разрывала ужей, провел учебу по предупреждению подобных случаев для полевых командиров из разных областей Беларуси.
Министерство обороны со своей стороны пообещало, что уведомило подчиненных о данной проблеме и что впредь такой практики не будет.
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В Брестской военной комендатуре не нашли оснований к возбуждению уголовного дела в действиях солдат во время резонансных выступлений в День ВДВ.
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