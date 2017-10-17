Уголовное дело на военных, рвавших ужей и лягушек, заводить не будут

БРЕСТ, 18 окт — Sputnik. Организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" получила ответ от военной комендатуры на жалобу по факту жестокого обращения с животными во время показательных выступлений десантников, сообщили Sputnik в АПБ.



© Sputnik/ Алексей Мальгавко Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ

Шоу десантников 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады прошло в Бресте 2 августа. Во время выступлений военнослужащие разрывали ужей и лягушек в присутствии малолетних детей.

АПБ направила письменное обращение в Брестское областное управление внутренних дел с просьбой рассмотреть факт жестокого обращения с животными и привлечь виновных к ответственности. Письмо было переадресовано в Брестскую военную комендатуру.

"Проведена проверка достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела, по итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", — ответил зоозащитникам военный комендант Брестской военной комендатуры подполковник Юрий Иванюк.

В данный момент пока не принималось окончательного решения о том, как организация будет действовать дальше, сообщили Sputnik в "Ахове".

Ранее общественная организация получила ответ от Вооруженных сил Беларуси , в котором командующий силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко пообещал "выработать меры по недопущению в последующем нарушения законодательства об охране и защите животных".

Как дополнили зоозащитники, Брестский областной комитет Минприроды при поддержке командования той самой бригады, которая разрывала ужей, провел учебу по предупреждению подобных случаев для полевых командиров из разных областей Беларуси.

Министерство обороны со своей стороны пообещало, что уведомило подчиненных о данной проблеме и что впредь такой практики не будет.