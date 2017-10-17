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В Слуцке завмагазином инсценировала кражу и устроила пожар, чтобы скрыть недостачу

18.10.2017 16:52 — ЧП | Tut.by  
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В Слуцком районе заведующая магазином, чтобы скрыть недостачу, инсценировала кражу, а затем подожгла магазин. Оперативникам удалось изобличить злоумышленницу по горячим следам, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.


Фото: УВД Минского облисполкома

Сообщение о пожаре в магазине в деревне Красное Село Слуцкого района поступило в милицию 17 октября около 5 часов. К этому моменту пожарные установили, что причиной инцидента стал поджог здания.

— На раскрытие резонансного преступления выбыли все наши оперативники и участковые инспекторы, которые во взаимодействии с экспертами и следователями провели колоссальную работу. Установить злоумышленника удалось за несколько часов, — рассказал заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц.

Оказалось, с целью сокрытия недостачи магазин подожгла 43-летняя заведующая, инсценировав перед этим кражу.

— Подозреваемая несколько месяцев давала в долг продукты питания сельчанам. Деньги за покупки возвращались с пенсий и зарплат. Но далеко не у всех получалось рассчитываться вовремя, поэтому в кассе постепенно образовалась недостача. При этом наверняка заведующая и сама пользовалась запрещенной махинацией. Предполагается, что с августа по октябрь сумма задолженности достигла не менее 2000 рублей, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.



Отчитываться перед ревизорами и оплачивать чужие векселя злоумышленница не хотела, учитывая уже имеющийся у нее кредит для погашения чужих долгов (они были выявлены ранее — во время очередной ревизии магазина). Поэтому женщина решилась на преступление.

— Ночью заведующая вынесла из магазина сейф, открыв его ключом и оставив неподалеку с небольшим количеством копеек внутри. Рядом она рассыпала сигареты, положила бутылку водки и колбасу. Таким образом было инсценировано присутствие посторонних, которые якобы совершили кражу и поджог, — пояснил Станислав Чухольский.

Сейчас подозреваемая находится в ИВС. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК РБ (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Отчитываться перед ревизорами и оплачивать чужие векселя злоумышленница не хотела, учитывая уже имеющийся у нее кредит для погашения чужих долгов (они были...

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