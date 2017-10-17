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Россиянину с 300 кг гашиша в Беларуси грозит два уголовных дела
18.10.2017 17:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. В отношении россиянина, которого задержали в начале октября в пункте пропуска "Брузги" при попытке незаконно ввезти в Беларусь крупную партию наркотиков, возбуждено два уголовных дела, сообщили в Управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Первое дело — ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору — было возбуждено по горячим следам.
56-летнего гражданина Российской Федерации задержали днем 1 октября. Сотрудники таможенного контроля в пункте пропуска "Брузги"
Экспертиза содержимого одного из брикетов показала, что в нем находится гашиш массой не менее 94 граммов. Как уточнили в УСК, содержимое остальной массы вещества эксперты продолжают исследовать в настоящее время.
В ходе следствия в рамках первого уголовного дела следователи выяснили, что наркотическое средство перемещалось с территории одной из стран Европейского союза в Российскую Федерацию для последующего сбыта. Мужчина был исполнителем. Данными о том, кто был организатором трафика, следствие пока не располагает.
"На основе собранных материалов следствием возбуждено еще одно уголовное дело и подозреваемому предъявлено обвинение в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц (ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь)… С санкции прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
В УСК подчеркнули, что работа, направленная на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, будет продолжаться. Также проверятся и обстоятельства других транзитных поездок обвиняемого через Беларусь.
Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по окончанию расследования.
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Следствие полагает, что задержанный мужчина вез груз из Европейского союза в Российскую Федерацию для последующего сбыта.
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