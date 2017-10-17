Россиянину с 300 кг гашиша в Беларуси грозит два уголовных дела

МИНСК, 18 окт — Sputnik. В отношении россиянина, которого задержали в начале октября в пункте пропуска "Брузги" при попытке незаконно ввезти в Беларусь крупную партию наркотиков, возбуждено два уголовных дела, сообщили в Управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Первое дело — ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору — было возбуждено по горячим следам.

56-летнего гражданина Российской Федерации задержали днем 1 октября. Сотрудники таможенного контроля в пункте пропуска "Брузги" обнаружили в автомобиле "Lexus RX270", который следовал из Польши, 372 брикета вещества растительного происхождения общей массой около 300 кг. В досмотре автомобиля, который следовал по "зеленому коридору", участвовала в том числе и кинологическая служба.

Экспертиза содержимого одного из брикетов показала, что в нем находится гашиш массой не менее 94 граммов. Как уточнили в УСК, содержимое остальной массы вещества эксперты продолжают исследовать в настоящее время.

В ходе следствия в рамках первого уголовного дела следователи выяснили, что наркотическое средство перемещалось с территории одной из стран Европейского союза в Российскую Федерацию для последующего сбыта. Мужчина был исполнителем. Данными о том, кто был организатором трафика, следствие пока не располагает.



© Фото: ГТК Гродно Житель за контрабанду 78 кг гашиша получил 12 лет

"На основе собранных материалов следствием возбуждено еще одно уголовное дело и подозреваемому предъявлено обвинение в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц (ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь)… С санкции прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В УСК подчеркнули, что работа, направленная на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, будет продолжаться. Также проверятся и обстоятельства других транзитных поездок обвиняемого через Беларусь.

Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по окончанию расследования.