Милиция ищет безбилетника, из-за которого контролер получил ожог лица

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают пассажира, который нанес травму контролеру "Минсктранса", сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на минувшей неделе в троллейбусе, следовавшем по 29-му маршруту. На остановке "Севастопольский парк" в транспорт зашли ревизоры и начали проверку билетов у пассажиров, однако один из них отказался предъявлять оплату проезда.

"Зайцу" предложили выйти на остановке для дальнейших разбирательств, однако в один момент он выхватил из кармана перцовый баллончик и брызнул его содержимым в лицо контролеру. Пострадавший в итоге получил ожог лица.

После он скрылся. Милиция начала поиски злоумышленника. Гражданам, которые располагают информацией о мужчине, просят сообщить по телефонам в Первомайское РУВД столицы по телефонам 8-017-239-66-32, 8-029-364-34-40, 8-017-280-02-02 либо 102.

Безбилетнику на вид 45-50 лет, среднего роста, был одет в черную куртку, темные штаны и темные ботинки.