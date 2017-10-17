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Милиция ищет безбилетника, из-за которого контролер получил ожог лица
18.10.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают пассажира, который нанес травму контролеру "Минсктранса", сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел на минувшей неделе в троллейбусе, следовавшем по 29-му маршруту. На остановке "Севастопольский парк" в транспорт зашли ревизоры и начали проверку билетов у пассажиров, однако один из них отказался предъявлять оплату проезда.
"Зайцу" предложили выйти на остановке для дальнейших разбирательств, однако в один момент он выхватил из кармана перцовый баллончик и брызнул его содержимым в лицо контролеру. Пострадавший в итоге получил ожог лица.
После он скрылся. Милиция начала поиски злоумышленника. Гражданам, которые располагают информацией о мужчине, просят сообщить по телефонам в Первомайское РУВД столицы по телефонам 8-017-239-66-32, 8-029-364-34-40, 8-017-280-02-02 либо 102.
Безбилетнику на вид 45-50 лет, среднего роста, был одет в черную куртку, темные штаны и темные ботинки.
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Мужчина не захотел платить штраф за безбилетный проезд и брызнул в лицо ревизору перцовым газом из баллончика.
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