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Стрельба в бизнес-центре в США: погибли три человека, двое пострадали

18.10.2017 21:57 — ЧП | Tut.by  
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Три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-центре в городе Эджвуд (округ Харфорд, штат Мэриленд). Об этом сообщил шериф Мэриленда Уильям Дэвис. Трансляцию его брифинга для журналистов вела пресс-служба аппарата шерифа.


Фото: Reuters

«Три человека погибли, двое пострадали в результате стрельбы. Раненые находятся в тяжелом состоянии, — отметил он. — Мы занимаемся поисками подозреваемого».

По данным правоохранительных органов, стрельбу из пистолета открыл 37-летний Ради Лабиб Принс, который покинул место происшествия на автомобиле. Подозреваемый, по словам шерифа, работал вместе с жертвами в одной строительной компании. Мотивы Принса пока не известны, отметил Дэвис. По данным агентства Associated Press (AP), подозреваемый работал механиком-водителем на протяжении четырех месяцев.

Шериф также подчеркнул, что охрана школ округа усилена — учащимся временно запрещено покидать учебные заведения.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе с местными правоохранительными органами ведет поиски подозреваемого. Следствие квалифицировало стрельбу как «эпизод насилия на рабочем месте» и не видит никаких связей с терроризмом, отметил пресс-секретарь отделения ФБР в Балтиморе Дейв Фитц.

Эджвуд расположен в 40 км от крупнейшего города штата Балтимора.

 
 
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Следствие квалифицировало стрельбу как "эпизод насилия на рабочем месте" и не видит никаких связей с терроризмом.

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