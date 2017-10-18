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Равков прокомментировал гибель солдата в Печах: много неясных вещей

18.10.2017 21:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков сделал заявление по поводу гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в воинской части в Печах.

Равков прокомментировал гибель солдата в Печах: много неясных вещей
© Sputnik/
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Тело военнослужащего срочной службы рядового Александра Коржича было обнаружено висящим в петле из брючного матерчатого ремня. Он был прикреплен свободным концом к металлической арматуре под потолком подвала. Также у погибшего были перевязаны шнурком ноги, а на голову надета майка.

"Сына нет, и никакими словами, никакими поступками не уменьшить боль, трагедию. Это больно. Сейчас самое главное — восстановить всю полноту картины, потому что есть очень много неясных, непонятных вещей", — заявил в эфире СТВ глава оборонного ведовства.

По словам Равкова, следствие рассматривает три версии, поэтому нужно дать правовую оценку всему произошедшему, чтобы принять в том числе и уголовное решение по отношению виновным должностным лицам.

Печи в среду посетили представители комитета солдатских матерей.

Сочувствие и соболезнования в связи с гибелью Александра Коржича его семье и близким выразил "Белорусский союз офицеров".

"Мы, имеющие многолетний опыт воинской службы Отечеству, прекрасно понимаем, что должностные лица воинской части обязаны отвечать за поддержание дисциплины, сохранение жизни и здоровья подчиненных военнослужащих. Поэтому не сомневаемся, что виновники происшествия понесут справедливую ответственность в соответствии с действующим законодательством", — говорится в заявлении союза, опубликованном на сайте Минобороны РБ.

Также в союзе призвали делать все, чтобы впредь исключать "информационные вакханалии против государства и его армии".

"Не сомневаемся, что командование 72-го объединенного центра наведет строгий уставной порядок в соединении, который поддерживается в большинстве воинских частей Вооруженных сил", — отмечается в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы оборонного ведомства Равкова, все виновные будут наказаны за трагедию в Печах.

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