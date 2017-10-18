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В результате стрельбы в американском бизнес-парке погибли три человека

18.10.2017 20:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в бизнес-парке, расположенном в американском штате Мэриленд, заявил журналистам шериф Уильям Дэвис.

Нападавший скрылся с места преступления — полиция ведет розыск злоумышленника.

По данным шерифа, на месте происшествия погибли два человека. Правоохранители допрашивают свидетелей инцидента. Еще двое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Ученикам пяти школ, расположенных недалеко от места происшествия, запретили покидать территорию учебных заведений.

По данным СМИ, выстрелы были слышны на парковке бизнес-центра около ресторана быстрого питания.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами стрельбы стали три человека, двое из них погибли на месте происшествия.

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