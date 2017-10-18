|
В результате стрельбы в американском бизнес-парке погибли три человека
18.10.2017 20:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в бизнес-парке, расположенном в американском штате Мэриленд, заявил журналистам шериф Уильям Дэвис.
Нападавший скрылся с места преступления — полиция ведет розыск злоумышленника.
По данным шерифа, на месте происшествия погибли два человека. Правоохранители допрашивают свидетелей инцидента. Еще двое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
Ученикам пяти школ, расположенных недалеко от места происшествия, запретили покидать территорию учебных заведений.
По данным СМИ, выстрелы были слышны на парковке бизнес-центра около ресторана быстрого питания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами стрельбы стали три человека, двое из них погибли на месте происшествия.
|
Архив (ЧП)
Комментарии