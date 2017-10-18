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Задержан мужчина, открывший стрельбу в бизнес-парке в США

19.10.2017 08:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, задержали правоохранители, заявила полиция округа Харфорд (штат Мэриленд).

Инцидент произошел в бизнес-парке, расположенном в Мэриленде. Ранее стало известно, что в результате стрельбы погибли три человека, двое — получили ранения. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, после чего полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс.

​Также сообщалось, что этот человек устроил еще одну стрельбу 55 милях (около 88 км) от места происшествия в штате Делавэр — пострадал один человек.

По данным полиции, Принса удалось задержать. О мотивах злоумышленника пока неизвестно. Как сообщают СМИ, задержанный работал в бизнес-парке. Жертвами стрелка стали его коллеги.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, жертвами подозреваемого стали его коллеги.

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