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Задержан мужчина, открывший стрельбу в бизнес-парке в США
19.10.2017 08:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, задержали правоохранители, заявила полиция округа Харфорд (штат Мэриленд).
Инцидент произошел в бизнес-парке, расположенном в Мэриленде. Ранее стало известно, что
Также сообщалось, что этот человек устроил еще одну стрельбу 55 милях (около 88 км) от места происшествия в штате Делавэр — пострадал один человек.
По данным полиции, Принса удалось задержать. О мотивах злоумышленника пока неизвестно. Как сообщают СМИ, задержанный работал в бизнес-парке. Жертвами стрелка стали его коллеги.
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По предварительным данным, жертвами подозреваемого стали его коллеги.
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