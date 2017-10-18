Задержан мужчина, открывший стрельбу в бизнес-парке в США

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, задержали правоохранители, заявила полиция округа Харфорд (штат Мэриленд).

Инцидент произошел в бизнес-парке, расположенном в Мэриленде. Ранее стало известно, что в результате стрельбы погибли три человека , двое — получили ранения. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, после чего полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс.

Prince was apprehended a short time ago in Delaware by ATF and allied law enforcement agencies. pic.twitter.com/XSo1OGZMZM — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) October 18, 2017

​Также сообщалось, что этот человек устроил еще одну стрельбу 55 милях (около 88 км) от места происшествия в штате Делавэр — пострадал один человек.

По данным полиции, Принса удалось задержать. О мотивах злоумышленника пока неизвестно. Как сообщают СМИ, задержанный работал в бизнес-парке. Жертвами стрелка стали его коллеги.