ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолет приземлился на проезжую часть и сбил автомобили во Флориде

19.10.2017 08:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Небольшой самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки на проезжую часть в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг. В результате необычного ДТП пострадали пять человек.

По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился на 18 авеню и столкнулся с внедорожником, также повреждения получил еще один автомобиль. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь.

​Три человека были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. По данным информагентств, двое из пострадавших находились на борту самолета.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неизвестной причине пилоту пришлось совершить посадку на оживленную дорогу - пострадали пять человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП в Харькове: девушка не знает, почему задавила шесть человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика