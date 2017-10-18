Самолет приземлился на проезжую часть и сбил автомобили во Флориде

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Небольшой самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки на проезжую часть в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг. В результате необычного ДТП пострадали пять человек.

По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился на 18 авеню и столкнулся с внедорожником, также повреждения получил еще один автомобиль. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь.

Plane crash on 18 Av S and 16 St S pic.twitter.com/O2OXGOhtWC — St Pete Fire Rescue (@StPeteFR) October 18, 2017

​Три человека были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. По данным информагентств, двое из пострадавших находились на борту самолета.