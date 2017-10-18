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Самолет приземлился на проезжую часть и сбил автомобили во Флориде
19.10.2017 08:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Небольшой самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки на проезжую часть в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг. В результате необычного ДТП пострадали пять человек.
По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился на 18 авеню и столкнулся с внедорожником, также повреждения получил еще один автомобиль. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь.
Три человека были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. По данным информагентств, двое из пострадавших находились на борту самолета.
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По неизвестной причине пилоту пришлось совершить посадку на оживленную дорогу - пострадали пять человек.
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