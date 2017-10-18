ДТП в Харькове: девушка не знает, почему задавила шесть человек

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Шесть человек погибли, пять госпитализированы в тяжелом состоянии в результате крупного ДТП в центре Харькова.

В среду вечером внедорожник Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар и въехал в толпу людей.

"На перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов", — приводят РИА Новости Украина слова представителей областной полиции.

Авария, отметили в полиции, произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Версия террористического акта не рассматривается.

"Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Версию теракта не рассматриваем", — заявил начальник ГУ Нацполиции Украины Олег Бех.

Как сообщают местные СМИ, за рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки не обнаружено.

Статус подозреваемого имеет только Зайцева. Второй водитель признан пострадавшим. Девушка от сотрудничества с полицией не отказалась, однако причину нарушения правил объяснить не смогла.

Полиция проводит весь комплекс первоочередных следственно-оперативных действий. Исследуются видеозаписи с камер наблюдения, опрашиваются свидетели трагедии. В ходе следствия также будут проверяться обстоятельства получения Зайцевой водительского удостоверения.

По данным МВД, задержанной грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.