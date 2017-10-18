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ДТП в Харькове: девушка не знает, почему задавила шесть человек
19.10.2017 08:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Шесть человек погибли, пять госпитализированы в тяжелом состоянии в результате крупного ДТП в центре Харькова.
В среду вечером внедорожник Lexus
"На перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов", — приводят
Авария, отметили в полиции, произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Версия террористического акта не рассматривается.
"Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Версию теракта не рассматриваем", — заявил начальник ГУ Нацполиции Украины Олег Бех.
Как сообщают местные СМИ, за рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки не обнаружено.
Статус подозреваемого имеет только Зайцева. Второй водитель признан пострадавшим. Девушка от сотрудничества с полицией не отказалась, однако причину нарушения правил объяснить не смогла.
Полиция проводит весь комплекс первоочередных следственно-оперативных действий. Исследуются видеозаписи с камер наблюдения, опрашиваются свидетели трагедии. В ходе следствия также будут проверяться обстоятельства получения Зайцевой водительского удостоверения.
По данным МВД, задержанной грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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Причиной масштабного ДТП в центре Харькова стало несоблюдение правил дорожного движения.
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