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Бус столкнулся с автобусом в Новополоцке – погиб молодой водитель
19.10.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes с рейсовым автобусом МАЗ произошло вечером в среду, 18 октября, в Новополоцке, сообщили Sputnik в ГАИ Витебска.
На улице Слободской 27-летний местный житель за рулем Mercedes вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.
"После ДТП водителя иномарки из машины извлекли спасатели при помощи специального оборудования", — сообщили в ГАИ.
Спасти пострадавшего новополочанина не удалось — он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
В бусе Mercedes находился еще пассажир — он в аварии не пострадал.
В автобусе МАЗ в момент ДТП ехали десять человек. В результате столкновения пострадала женщина 1966 года рождения, ее госпитализировали.
В ГАИ отметили, что по факту аварии проводится проверка, будут назначены необходимые экспертизы.
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27-летний местный житель за рулем Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
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