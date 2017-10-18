Бус столкнулся с автобусом в Новополоцке – погиб молодой водитель

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes с рейсовым автобусом МАЗ произошло вечером в среду, 18 октября, в Новополоцке, сообщили Sputnik в ГАИ Витебска.

На улице Слободской 27-летний местный житель за рулем Mercedes вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.

"После ДТП водителя иномарки из машины извлекли спасатели при помощи специального оборудования", — сообщили в ГАИ.

Спасти пострадавшего новополочанина не удалось — он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В бусе Mercedes находился еще пассажир — он в аварии не пострадал.

В автобусе МАЗ в момент ДТП ехали десять человек. В результате столкновения пострадала женщина 1966 года рождения, ее госпитализировали.

В ГАИ отметили, что по факту аварии проводится проверка, будут назначены необходимые экспертизы.