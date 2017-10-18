Десятки военных погибли на военной базе в Афганистане

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Сорок военных погибло при подрыве 2 автомобилей рядом с военной базой в Афганистане в среду вечером, сообщают мировые СМИ.

"Два террориста-смертника атаковали на внедорожниках Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат", — сообщает телеканала Tolo News.

#BREAKING — 2 Suicide bombers with Humvees targeted a military base in Maiwand district of #Kandahar killing 40 soldiers: Source said. pic.twitter.com/fa8b0Mpm8z — TOLOnews (@TOLOnews) 19 октября 2017 г.

Министерство обороны Афганистана атаку на военную базу в провинции Кандагар подтвердило.

Ранее в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейское управление в провинции Пактия на севере Афганистана погибло шесть полицейских.

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