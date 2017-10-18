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Десятки военных погибли на военной базе в Афганистане
19.10.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Сорок военных погибло при подрыве 2 автомобилей рядом с военной базой в Афганистане в среду вечером, сообщают мировые СМИ.
"Два террориста-смертника атаковали на внедорожниках Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат", — сообщает телеканала Tolo News.
Министерство обороны Афганистана атаку на военную базу в провинции Кандагар подтвердило.
Ранее в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейское управление в провинции Пактия на севере Афганистана погибло шесть полицейских.
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Жертвами двух взрывов в провинции Кандагар стали не менее 40 военнослужащих.
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