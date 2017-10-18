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На автостоянке возле деревни под Смолевичами произошел пожар: пострадали два человека
Сообщение о пожаре на стоянке возле деревни Слобода Смолевичского района Минской области пришло к спасателям поздно вечером 18 октября.
Огонь был потушен, два человека — 18-летние местные парни — получили серьезные ожоги. Они госпитализированы.
Предполагаема причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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Двое 18-летних парней госпитализированы с серьезными ожогами.
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Архив (ЧП)
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