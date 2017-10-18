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Пассажир упал на пути станции метро "Октябрьская"

19.10.2017 10:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Движение поездов временно остановили на станции "Октябрьская", сообщили в четверг в Минском метрополитене.

Инцидент произошел в 10:23. Из-за падения человека на пути движение по Московской линии столичного метро было остановлено.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за падения человека на пути было временно остановлено движение поездов по Московской линии метро столицы.

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