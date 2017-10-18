|
В поезде "Минск - Одесса" через гомельскую границу пытались провезти старинные монеты
При досмотре поезда, который выезжал из Беларуси, в пункте оформления «Терюха» в тамбуре пассажирского поезда «Минск — Одесса» были обнаружены восемь медных монет, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.
Эксперт определил, что изъятые монеты времен Российской империи относятся к категории культурных ценностей: часть из них создана более 100 лет назад, самые древние датированы 1737 годом.
Материалы дела переданы в гомельский суд для решения вопроса о дальнейшей конфискации находки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые древние датированы 1737 годом.
|
Архив (ЧП)
Комментарии