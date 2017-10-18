При досмотре поезда, который выезжал из Беларуси, в пункте оформления «Терюха» в тамбуре пассажирского поезда «Минск — Одесса» были обнаружены восемь медных монет, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.



Фото: Гомельская таможня

Эксперт определил, что изъятые монеты времен Российской империи относятся к категории культурных ценностей: часть из них создана более 100 лет назад, самые древние датированы 1737 годом.

Материалы дела переданы в гомельский суд для решения вопроса о дальнейшей конфискации находки.