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В поезде "Минск - Одесса" через гомельскую границу пытались провезти старинные монеты

19.10.2017 11:31 — ЧП | Tut.by  
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При досмотре поезда, который выезжал из Беларуси, в пункте оформления «Терюха» в тамбуре пассажирского поезда «Минск — Одесса» были обнаружены восемь медных монет, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.


Фото: Гомельская таможня

Эксперт определил, что изъятые монеты времен Российской империи относятся к категории культурных ценностей: часть из них создана более 100 лет назад, самые древние датированы 1737 годом.

Материалы дела переданы в гомельский суд для решения вопроса о дальнейшей конфискации находки.

 
Теги: Минск
 
 
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