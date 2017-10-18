Житель Молодечно после ДТП не оказал помощь пассажирам и скрылся с места происшествия

Житель Молодечно обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставлении потерпевших в опасном для жизни состоянии, сообщила «ШП» официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжело пострадали две девушки.







15 апреля текущего года около 03.00 часов автомобиль AUDI 100, проезжая 3 километр автодороги «Молодечно-Илья», выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание автомобиля на крышу и падение его в мелиоративный канал с водой.

Когда по поступившему сообщению выбыла следственно-оперативная группа, водителя на месте происшествия не было, а трое пассажиров, парень и две девушки, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ходе производства следственных действий установлено, что автомобилем в состоянии алкогольного опьянения управлял житель Молодечно, 1993 года рождения. Молодой человек давал противоречивые показания, несоответствующие действительности в части того, что перед ДТП его «подрезал» неизвестный автомобиль, с места происшествия ушел исключительно за помощью и таким образом попал домой, где употребил спиртные напитки.

Для установления технической исправности автомобиля, скорости его движения проводились следственные эксперименты и экспертизы, допрашивались свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи с камер видеонаблюдения, где незадолго до аварии находился молодой человек. Проанализированы телефонные соединения, в том числе в экстренные службы в тот период времени. С учетом собранных данных доводы водителя следствием были опровергнуты.

Расследованием установлено, что накануне произошедшего 23 — летний водитель отдыхал в одном из баров в Молодечно, где употреблял спиртные напитки. Встретив там знакомую девушку, предложил ее с друзьями подвести домой в соседнюю деревню. Водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь со скоростью 190 км/ч, на закруглении дороги вправо потерял контроль за безопасным движением, что повлекло тяжкие последствия. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив пассажиров в опасном для жизни состоянии. В последующем находившиеся в сознании парень и девушка смогли позвонить в скорую помощь и назвать координаты места происшествия.

По результатам расследования водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения и тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.