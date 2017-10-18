Три автомобиля попали в ДТП под Гомелем из-за лося

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Лось, который неожиданно выбежал на дорогу Гомель-Кобрин, спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей, сообщают в Гомельском городском подразделении МЧС.

Авария произошла 18 октября около 18 часов. Водитель автомобиля Nissan не успел среагировать на животное, которое выбежало на дорогу. В результате Nissan столкнулся с лосем. Затем в автомобиль въехал следовавший за ним ВАЗ 2106, в результате чего Nisasn вылетел с трассы в кювет, а ВАЗ 2106 задел следовавший в попутном направлении Opel.

В результате ДТП в ВАЗе оказалось зажато два человека: водитель 84-х лет и его супруга.

Первым помощь пострадавшим оказал сотрудник Гомельского городского отдела по ЧС, который ехал в сторону областного центра. Он отжал водительскую дверь и помог выбраться мужчине. Прибывшие на место спасатели помогли достать пассажирку. С травмами различной степени тяжести супруги были доставлены в больницу.

Водители двух других автомобилей не пострадали.