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Три автомобиля попали в ДТП под Гомелем из-за лося

19.10.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Лось, который неожиданно выбежал на дорогу Гомель-Кобрин, спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей, сообщают в Гомельском городском подразделении МЧС.

Три автомобиля попали в ДТП под Гомелем из-за лося
© Фото: ГАИ Витебска
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Авария произошла 18 октября около 18 часов. Водитель автомобиля Nissan не успел среагировать на животное, которое выбежало на дорогу. В результате Nissan столкнулся с лосем. Затем в автомобиль въехал следовавший за ним ВАЗ 2106, в результате чего Nisasn вылетел с трассы в кювет, а ВАЗ 2106 задел следовавший в попутном направлении Opel.

В результате ДТП в ВАЗе оказалось зажато два человека: водитель 84-х лет и его супруга.

Первым помощь пострадавшим оказал сотрудник Гомельского городского отдела по ЧС, который ехал в сторону областного центра. Он отжал водительскую дверь и помог выбраться мужчине. Прибывшие на место спасатели помогли достать пассажирку. С травмами различной степени тяжести супруги были доставлены в больницу.

Водители двух других автомобилей не пострадали.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Два человека пострадало в ДТП на трассе из-за внезапно выбежавшего на трассу лося.

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