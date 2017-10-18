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Водитель из Молодечно скрылся с места ДТП, бросив раненых пассажиров

19.10.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Житель Молодечно обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а также в оставлении потерпевших в опасном для жизни состоянии, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Водитель из Молодечно скрылся с места ДТП, бросив раненых пассажиров
© Youtube / Sergey UaKh
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Несчастный случай произошел 15 апреля текущего года. В районе 03:00 молодой человек, проезжая на автомобиле Audi 100 третий километр автодороги "Молодечно — Илья", выехал за пределы проезжей части в кювет. Машина опрокинулась на крышу, упав в мелиоративный канал с водой.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, автомобилиста там уже не было. В салоне находились только трое пассажиров, парень и две девушки, которых впоследствии госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как стало известно следствию, накануне аварии 23-летний водитель отдыхал в одном из баров в Молодечно, где выпивал. Встретив там знакомую девушку, предложил подвести ее с друзьями домой в соседнюю деревню.

На трассе превысил скорость до 190 км/ч и на закруглении дороги вправо потерял контроль за движением, что повлекло такие тяжкие последствия.

После того, как автомобиль упал в канал, водитель скрылся с места происшествия. Однако двое пассажиров находились в создании и смогли вызвать скорую помощь, сообщив свои координаты.

Обвиняемый давал противоречивые показания, в том числе утверждая, что его "подрезал" неизвестный автомобиль, а с места происшествия он ушел исключительно за помощью и таким образом попал домой, где в последующем употребил спиртные напитки.

По результатам расследования водителю предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения и тяжкого телесного повреждения") и части 3 статьи 159 ("Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние") Уголовного кодекса Беларуси. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобилист, будучи нетрезвым, ехал со скоростью 190 км/ч и при повороте не справился с управлением машины.

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